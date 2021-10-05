Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) представив рейтинг команд з найдорожчими складами в топ-п'ятірці ліг Європи, а фактично - у всій Європі.
Він був опублікований на сайті CIES.
За підсумками підрахунків очолив рейтинг "Манчестер Сіті". Склад чемпіона АПЛ оцінюється в 1,28 мільярда євро.
"Ман Сіті "зовсім трохи випередив свого сусіда по місту - "Манчестер Юнайтед". До трійки також увійшов ще один представник АПЛ "Челсі".
10 клубів з найдорожчими складами в Європі
1. "Манчестер Сіті" (Англія) - 1,280 млрд євро
2. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 1,214 млрд євро
3. "Челсі" (Англія) - 946 млн євро
4. "Барселона" (Іспанія) - 896 млн євро
5. "Баварія" (Німеччина) - 890 млн євро
6. "Ліверпуль" (Англія) - 868 млн євро
7. "Реал" (Іспанія) - 846 млн євро
8. "ПСЖ" (Франція) - 808 млн євро
9. "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) - 687 млн євро
10. "Атлетіко" (Іспанія) - 662 млн євро
Вартість складів клубів актуальна станом на 1 жовтня. Гравці, що знаходяться в орендах, не враховувалися.
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"Манчестер Сіті": досягнення в новітній історії клубу
- За останні десять років "Манчестер Сіті" п'ять разів ставав чемпіоном Англії.
- Крім того, за цей період команда два рази виграла Кубок Англії, шість разів - Кубок ліги та тричі - Суперкубок Англії.
- На євроарені "Ман Сіті" в 2021 році вперше дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, але поступився там "Челсі".