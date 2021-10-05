До першої трійки увійшли три клуби з АПЛ.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) представив рейтинг команд з найдорожчими складами в топ-п'ятірці ліг Європи, а фактично - у всій Європі.

Він був опублікований на сайті CIES.

За підсумками підрахунків очолив рейтинг "Манчестер Сіті". Склад чемпіона АПЛ оцінюється в 1,28 мільярда євро.

"Ман Сіті "зовсім трохи випередив свого сусіда по місту - "Манчестер Юнайтед". До трійки також увійшов ще один представник АПЛ "Челсі".

10 клубів з найдорожчими складами в Європі

1. "Манчестер Сіті" (Англія) - 1,280 млрд євро

2. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 1,214 млрд євро

3. "Челсі" (Англія) - 946 млн євро

4. "Барселона" (Іспанія) - 896 млн євро

5. "Баварія" (Німеччина) - 890 млн євро

6. "Ліверпуль" (Англія) - 868 млн євро

7. "Реал" (Іспанія) - 846 млн євро

8. "ПСЖ" (Франція) - 808 млн євро

9. "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) - 687 млн євро

10. "Атлетіко" (Іспанія) - 662 млн євро

Вартість складів клубів актуальна станом на 1 жовтня. Гравці, що знаходяться в орендах, не враховувалися.

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"Манчестер Сіті": досягнення в новітній історії клубу

За останні десять років "Манчестер Сіті" п'ять разів ставав чемпіоном Англії.

Крім того, за цей період команда два рази виграла Кубок Англії, шість разів - Кубок ліги та тричі - Суперкубок Англії.

На євроарені "Ман Сіті" в 2021 році вперше дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, але поступився там "Челсі".

Автор: Антон Дудар