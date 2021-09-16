Збірна України / фото REUTERS
ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних, в якому враховуються результати команд за останній місяць.
Він опублікований на офіційному сайті ФІФА.
Збірна України у світовій класифікації втратила дві позиції і тепер розташовується на 27-му місці.
Лідерство в рейтингу ФІФА зберігає збірна Бельгії.
Топ-10 рейтингу ФІФА
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Збірна України: матчі у вересні
- У вересні збірна України провела свої перші поєдинки під керівництвом виконуючого обов'язки головного тренера Олександра Петракова.
- У кваліфікації на ЧС-2022 Україна спершу зіграла внічию з Казахстаном (2:2), а потім з Францією (1:1).
- 8 вересня "жовто-сині" провели контрольний матч проти Чехії, який також завершився внічию - 1:1.