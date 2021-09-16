Збірна України погіршила позицію в рейтингу ФІФА

У трьох матчах під керівництвом нового тренера "жовто-сині" не змогли виграти жодного разу.

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних, в якому враховуються результати команд за останній місяць. Він опублікований на офіційному сайті ФІФА. Збірна України у світовій класифікації втратила дві позиції і тепер розташовується на 27-му місці. Лідерство в рейтингу ФІФА зберігає збірна Бельгії. Топ-10 рейтингу ФІФА Читайте також "Серце болить": тренер збірної України прокоментував нічию з Чехією Збірна України: матчі у вересні У вересні збірна України провела свої перші поєдинки під керівництвом виконуючого обов'язки головного тренера Олександра Петракова.

У кваліфікації на ЧС-2022 Україна спершу зіграла внічию з Казахстаном (2:2), а потім з Францією (1:1).

8 вересня "жовто-сині" провели контрольний матч проти Чехії, який також завершився внічию - 1:1. Автор: Антон Дудар

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter