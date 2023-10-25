Луїс Адріано грав у "Шахтарі" з 2007 по 2015 роки.

Колишній нападник донецького "Шахтаря" і збірної Бразилії Луїс Адріано заявив, що хоче повернутися в російський чемпіонат.

Гравець "Інтернасьоналя" в інтерв'ю Telegram-каналу Фабіо Алейшо розповів, що може це зробити після завершення контракту з бразильським клубом.

"Коли закінчиться мій контракт з "Інтернасьоналем", я буду радий повернутися грати в Росію! Країна, яка мені дуже подобається і де у мене багато друзів. Так що я б хотів знову зіграти в Росії, так.

Мій план - грати на високому рівні, як я завжди робив у своїй професійній кар'єрі. Я хочу зіграти ще 4 роки на високому рівні, і я б зробив це, якби у мене була можливість знову зіграти в Росії.

У мене завжди є запрошення від друзів повернутися до Росії та відвідати їх, але мені було дуже важко збалансувати дати через свою рутину. Але одного разу я приїду в Москву, це буде одне задоволення", - заявив Адріано.

Нагадаємо, Луїс Адріано грав за "Шахтар" з 2007 по 2015 роки. У складі "гірників" бразильський нападник зіграв 266 матчів і забив 128 голів. Він є найкращим бомбардиром в історії донецького клубу.

У 2015 році Адріано перейшов з "Шахтаря" в "Мілан" за 8 мільйонів євро. За італійський клуб він зіграв 36 матчів і забив 6 голів.

У 2017 році бразильський нападник перейшов до московського "Спартака", за який зіграв 79 матчів і забив 25 голів.

Також він виступав за бразильський "Палмейрас" і турецький "Антальяспор". За національну сьорну Бразилії Луїс зіграв 4 матчі, голів не забивав.

У поточному сезоні чемпіонату Бразилії 36-річний нападник зіграв за "Інтернасьональ" 24 матчі і забив 3 голи.

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