"Торіно" активно шукає заміну своєму кращому нападнику Андреа Белотті.

Нападник "Дніпра-1" та національної збірної України Артем Довбик може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А.

Як повідомляє видання Tuttomercatoweb, у послугах 24-річного українського футболіста зацікавлений "Торіно". За даними джерела, керівництво "биків" розглядає українця як потенційну заміну Андреа Белотті, який досі не може домовитися з клубом про новий контракт.

Будь-якої інформації про можливі переговори між клубами джерело при цьому не наводить.

Варто відзначити, що "Торіно" є одним з найуспішніших клубів Італії. "Бики" сім разів ставали чемпіонами Італії та п'ять разів вигравали Кубок Італії.

У поточному сезоні "Торіно" займає десяте місце в турнірній таблиці Серії А з 32 набраними очками.

Читайте також"Телефонували з Ман Сіті та інших серйозних клубів": Суркіс пророкує велике майбутнє таланту ДинамоКонтракт Довбика з "Дніпром-1" розрахований до кінця грудня 2023 року. Орієнтовна вартість футболіста становить €5 мільйонів.

У поточному сезоні Артем провів за "Дніпро-1" 18 матчів у всіх турнірах, забивши 14 голів і віддавши 5 результативних передач.

Нагадавши, Артема Довбика визнали найкращим футболістом української Прем'єр ліги за підсумками 2021-го року.

Артем Довбик: кар'єра