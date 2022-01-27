Нападник "Дніпра-1" та національної збірної України Артем Довбик може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А.
Як повідомляє видання Tuttomercatoweb, у послугах 24-річного українського футболіста зацікавлений "Торіно". За даними джерела, керівництво "биків" розглядає українця як потенційну заміну Андреа Белотті, який досі не може домовитися з клубом про новий контракт.
Будь-якої інформації про можливі переговори між клубами джерело при цьому не наводить.
Варто відзначити, що "Торіно" є одним з найуспішніших клубів Італії. "Бики" сім разів ставали чемпіонами Італії та п'ять разів вигравали Кубок Італії.
У поточному сезоні "Торіно" займає десяте місце в турнірній таблиці Серії А з 32 набраними очками.
Читайте також"Телефонували з Ман Сіті та інших серйозних клубів": Суркіс пророкує велике майбутнє таланту ДинамоКонтракт Довбика з "Дніпром-1" розрахований до кінця грудня 2023 року. Орієнтовна вартість футболіста становить €5 мільйонів.
У поточному сезоні Артем провів за "Дніпро-1" 18 матчів у всіх турнірах, забивши 14 голів і віддавши 5 результативних передач.
Нагадавши, Артема Довбика визнали найкращим футболістом української Прем'єр ліги за підсумками 2021-го року.
Артем Довбик: кар'єра
- Довбик виступав за "Черкаський Дніпро", "Дніпро", молдавську "Зорю" і данські "Мітьюлланд" і "Сеннерйюск", а в 2020 році повернувся в Україну, поповнивши склад "Дніпра-1".
- У поточному сезоні Артем Довбик очолює гонку бомбардирів УПЛ з 14 забитими м'ячами.
- Широкій громадськості форвард став відомий після свого переможного голу у ворота збірної Швеції в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Цей м'яч вивів збірну України до чвертьфіналу турніру.
- За збірну України форвард в цілому зіграв 6 матчів, в яких забив 2 голи.