Визначився другий фіналіст Кубка англійської ліги 2021/2022. "Ліверпуль" здолав "Арсенал" та вийшов до фіналу турніру.
Дубль оформив 25-річний португалець Діого Жота. В обох випадках йому асистував Трент Александер-Арнольд. Це був матч-відповідь - перша гра тиждень назад завершилася внічию.
Зауважимо, що мерсисайдці зараз не можуть розраховувати на Садіо Мане та Мохамеда Салаха, котрі поїхали виступати за свої збірні на Кубок африканських націй.
"Арсенал" - "Ліверпуль" - 0:2 (перший матч 0:0)
Голи: Жота, 19, 79
"Арсенал": Ремсдейл, Томіясу, Вайт, Габріель, Тірні, Локонга, Сака, Сміт-Роу (Парті, 74), Едегор, Мартінеллі, Ляказетт (Нкетіа, 74)
"Ліверпуль": Келлехер, Александер-Арнольд, Матіп (Конате, 46), ван Дейк, Робертсон, Фабінью, Хендерсон (Мілнер, 76), Джонс, Гордон (Мінаміно, 63), Фірміно (Вільямс, 84), Жота
Вилучення: Парті, 90 (друга жовта)
"Ліверпуль" в епоху Юргена Клоппа лише одного разу грав у фіналі Кубка англійської ліги. В лютому 2016 року "червоні" поступилися в серії пенальті "Манчестер Сіті" і втратили можливість завоювати трофей.
Читайте такожБарселона в драматичному матчі вилетіла з Кубка Іспанії (відео)
Кубок англійської ліги: що потрібно знати
- Півфінали складаються з двох матчів. В іншій парі "Челсі" двічі виграв у "Тоттенхема".
- Фінальний матч відбудеться 27 лютого на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.
- В цьому році трофей змінить свого власника, адже 4 роки поспіль до цього тріумфатором турніру був "Манчестер Сіті".