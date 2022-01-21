Команда Юргена Клоппа виграла у лондонського клубу.

Визначився другий фіналіст Кубка англійської ліги 2021/2022. "Ліверпуль" здолав "Арсенал" та вийшов до фіналу турніру.

Дубль оформив 25-річний португалець Діого Жота. В обох випадках йому асистував Трент Александер-Арнольд. Це був матч-відповідь - перша гра тиждень назад завершилася внічию.

Зауважимо, що мерсисайдці зараз не можуть розраховувати на Садіо Мане та Мохамеда Салаха, котрі поїхали виступати за свої збірні на Кубок африканських націй.

"Арсенал" - "Ліверпуль" - 0:2 (перший матч 0:0)

Голи: Жота, 19, 79

"Арсенал": Ремсдейл, Томіясу, Вайт, Габріель, Тірні, Локонга, Сака, Сміт-Роу (Парті, 74), Едегор, Мартінеллі, Ляказетт (Нкетіа, 74)

"Ліверпуль": Келлехер, Александер-Арнольд, Матіп (Конате, 46), ван Дейк, Робертсон, Фабінью, Хендерсон (Мілнер, 76), Джонс, Гордон (Мінаміно, 63), Фірміно (Вільямс, 84), Жота

Вилучення: Парті, 90 (друга жовта)

"Ліверпуль" в епоху Юргена Клоппа лише одного разу грав у фіналі Кубка англійської ліги. В лютому 2016 року "червоні" поступилися в серії пенальті "Манчестер Сіті" і втратили можливість завоювати трофей.

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