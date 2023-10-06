"Зоря" з мінімальним рахунком виграла у ісландського "Брейдабліка".

У четвер, 5 жовтня, луганська "Зоря" перемогла ісландський "Брейдаблік" в рамках другого туру групового раунду Ліги конференцій.

Головний тренер українського клубу Валерій Кривенцов прокоментував результат цього поєдинку. Наставник луганчан зазначив, що залишився незадоволений грою своїх підопічних.

"Спочатку хочу подякувати нашим воїнам, які дають нам можливість грати і прославляти Україну на міжнародній арені.

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Матч виявився важким, хлопців перед грою попереджали, що суперник - це одна з найактивніших ісландських команд. В принципі в цій грі все це побачили. Результатом задоволений, але за тими рішеннями, які гравці приймали безпосередньо на полі, ще потрібно багато попрацювати.

Попереду ще багато серйозних і важливих поєдинків, перед якими треба виправити всі свої помилки. Перемога і 3 очки - це важливо, але грою я не дуже задоволений.

Ми планували грати в більш високий пресинг, щоб не підпускати суперника до своїх воріт. Так як гравці тактично намагаються перебудовуватися по лініях - мене не влаштовує, будемо багато працювати над цим. Настроєм футболістів задоволений, вони всі намагалися зробити якомога більше. Але намагатися можна, а потрібно показувати якість", - наводить слова Кривенцова прес-служба "Зорі".

Нагадаємо, "Зоря" перемогла ісландський "Брейдаблік" з рахунком 1:0. Єдиний гол у цій зустрічі забив Ігор Горбач.

У першому турі Ліги конференцій луганчани зіграли внічию проти "Гента" (1:1). Таким чином, після двох турів в активі команди Валерія Кривенцова чотири набраних очки. Разом з бельгійським "Гентом" луганчани лідирують в турнірній таблиці групи D.

У третьому турі Ліги конференцій "Зоря" зіграє на виїзді з "Маккабі" Тель-Авів. Гра відбудеться 26 жовтня.

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