Збірна Англії вперше втратила очки в рамках відбору на ЧЄ-2024.

У суботу, 9 вересня, збірна України зіграла внічию проти Англії в рамках п'ятого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Головний тренер англійської збірної Гарет Саутгейт прокоментував результат поєдинку.

"Це була дуже складна для нас гра. Ми контролювали м'яч 70% часу, але недостатньо добре діяли в останній третині поля. Ми завоювали важливе очко в тих турнірних обставинах, в яких відбувається боротьба.

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Нам було дуже складно в цій грі, особливо через пресинг, який українці проводили в центрі поля. Ми відчували тиск трибун і отримали хороший досвід дій в таких умовах", - наводить слова Саутгейта офіційний сайт УАФ.

Поєдинок Україна - Англія закінчився внічию з рахунком 1:1. У складі "синьо-жовтих" гол забив Олександр Зінченко.

Відзначимо, що збірна Англії вперше втратила очки в рамках кваліфікації Євро-2024.

Після п'яти турів підопічні Гарета Саутгейта посідають перше місце в групі С відбору на чемпіонат Європи-2024 з 13 балами в активі. Збірна України набрала 7 очок і йде на другій сходинці.

У наступному турі кваліфікації Євро-2024 Україна зіграє проти національної команди Італії. Збірна Англії цей тур буде пропускати.

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