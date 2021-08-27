Італійський фахівець зізнався, що не дуже добре знає молдавський "Шериф".

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" потрапили в один квартет до мадридського "Реалу", міланського "Інтеру" та молдавського "Шерифу".

Слова 42-річного коуча наводить офіційний сайт донецького клубу.

"Міланський "Інтер" та "Реал" змінили тренерів, але, можливо, навіть поліпшили рівень. У групі є й "Шериф". Я не надто добре знаю цю команду, однак вони відмінно грали з "Динамо" (Загреб). Після жеребкування Ліги чемпіонів завжди складно сказати, наскільки група легка або важка. У Лізі чемпіонів можна натрапити на "Ліверпуль", "Манчестер", ПСЖ... Просто гратимемо і подивимось", - зазначив Де Дзербі.

Де Дзербі також прокоментував силу "Інтера", з яким неодноразово зустрічався в чемпіонаті Італії, коли працював в "Сассуоло":

"Інтер - міцна команда із сильними футболістами. Вони поміняли тренера. Тактично він, можна сказати, грає майже так само, як і попередній наставник. "Інтер" утратив Лукаку та Хакімі, але підписав Джеко, Чалханоглу, Корреа, тому я вважаю, що в них дуже міцна команда".

"Коли я був молодим, усі в Італії, звісно, дивилися на "Реал" як на грандіозний клуб, грандіозну команду, де завжди виступали міцні футболісти. Можливо, через це я на пресконференціях говорив про "Реал". Насправді останніми роками "Барселона" в Іспанії стала кращою, ніж "Реал". Однак "Реал" все ще одна з найкращих, найсильніших команд у Європі. Вони чудово виступають, у них міцні футболісти. Гратимемо, подивимось, як буде на полі, побачимо наш рівень", - додав керманич "гірників".

"Ми дуже поважаємо "Шериф", вони виграли 3:0 у загребського "Динамо". Ми поважаємо всі команди, які виступають у Лізі чемпіонів. Насправді минулого сезону ми бачили, що "Інтер", коли розпочався груповий етап, можливо, підійшов з іншими очікуваннями, проте зрештою закінчив на четвертому місці. У Лізі чемпіонів слід завжди поважати всіх і думати про кожен матч", - поділився очікуваннями італієць.

Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

Груповий етап Ліги чемпіонів стартує 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

У плей-офф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Матчі плей-офф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

"Динамо" потрапило в груповий етап ЛЧ напряму, а "Шахтар" подолав два раунди кваліфікації.

Автор: Артем Будрін