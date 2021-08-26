Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу

32 клуби, включаючи "Динамо" і "Шахтар", у вересні стартують на груповому етапі.

У Стамбулі пройшло жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022. За підсумками жеребкування 32 команди, включаючи українські "Динамо" і "Шахтар", були розбиті на вісім груп. Результати жеребкування групового етапу ЛЧ Група А: "Манчестер Сіті" (Англія), "Парі Сен-Жермен" (Франція), "РБ Лейпциг"(Німеччина), "Брюгге" (Бельгія) Група B: "Атлетіко" (Іспанія), "Ліверпуль" (Англія), "Порту" (Португалія), "Мілан"(Італія) Група C: "Спортінг" (Португалія), "Боруссія" Д (Німеччина), "Аякс"(Нідерланди), "Бешикташ" (Туреччина) Група D: "Інтер" (Італія), "Реал" (Іспанія), "Шахтар" (Україна), "Шериф"(Молдова) Група E: "Баварія" (Німеччина), "Барселона" (Іспанія), "Бенфіка" (Португалія), "ДИНАМО" Київ (Україна) Група F: "Вільярреал" (Іспанія), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Аталанта"(Італія), "Янг Бойз" (Швейцарія) Група G: "Лілль" (Франція), "Севілья" (Іспанія), "Зальцбург"(Австрія), "Вольфсбург" (Німеччина) Група H: "Челсі" (Англія), "Ювентус" (Італія), "Зеніт" (Росія), "Мальме" (Швеція) Перед жеребкуванням команди були розбиті на чотири кошики. "Шахтар" був у третій, а "Динамо" - у четвертій. Ліга чемпіонів 2021-2022: головне Груповий етап Ліги чемпіонів стартує 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

У плей-офф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Матчі плей-офф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

"Динамо" потрапило в груповий етап ЛЧ напряму, а "Шахтар" подолав два раунди кваліфікації. Автор: Антон Дудар

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