Перемога над "Шахтарем" дозволила "Порту" посісти друге місце і вийти в 1/8 фіналу ЛЧ.

У середу, 13 грудня, "Порту" здобув перемогу над "Шахтарем" у заключному турі групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА.

Головний тренер португальського клубу Сержіу Консейсау прокоментував результат цієї зустрічі.

"Нам потрібно було бути організованими і розуміти, де і як чинити тиск на суперника, щоб створювати моменти. Ми провели хорошу гру, Дуже добре почали і забили швидкий гол, але потім пропустили цей м'яч.

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Нам протистояла складна команда, впевнена в собі, з хорошими індивідуальними талантами і дуже добре організована. Тільки показавши дуже хорошу гру "Порту" міг виграти цей матч, і нам це вдалося", - наводить слова Консейсау офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, поєдинок "Порту" - "Шахтар" завершився перемогою португальського клубу з рахунком 5:3.

Перемога в цій грі дозволила "Порту" набрати 12 балів, посісти друге місце в групі Н і вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ще одну путівку в плей-офф ЛЧ завоювала "Барселона", яка посіла перше місце в квартеті.

Донецький "Шахтар" з 9 очками посів третє місце в групі і зіграє в плей-офф Ліги Європи.

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