Хейн Ванхазебрук здивований результатом матчу проти українського клубу.

У четвер, 21 вересня, луганська "Зоря" сенсаційно відібрала очки у "Гента" у поєдинку 1-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА.

Головний тренер бельгійського клубу Хейн Ванхазебрук прокоментував результат цієї зустрічі.

"Все пішло не так з самого початку. Ми не були різкими. Гра затягувалася, наші флангові захисники не могли прорватися. Деякі гравці просто не брали на себе ініціативу, і віддавали м'яч комусь іншому. Завжди одні й ті ж гравці створювали моменти, але не виходило. Повільний футбол, неймовірно повільний, можна було спробувати зайти з флангу, але це нічого не змінить.

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Не можна сказати, що "Зоря" провела хорошу гру. Але все закономірно. Вони так давно не починали. Я в основному дивлюся на інших гравців. Фадігу і Геркенсу було важко, але до них не доходили передачі.

Гол Куйперса після безгольової серії? Я радий за Уго. Він теж наполегливо працював. Гол "Зорі"? Його не можна було пропускати. Деякі гравці були занадто розслаблені. Те, що ти перший в Бельгії, не означає, що ти можеш обіграти кожну команду. Деякі ще не усвідомлюють цього. Свен Кумс зрозумів - він був прикладом", - наводить слова Ванхазебрука видання HLN.

Нагадаємо, поєдинок "Зорі" і "Гента" завершився внічию з рахунком 1:1. Варто відзначити, що до гри бельгійський клуб вважався беззаперечним фаворитом цієї зустрічі, проте луганчанам вдалося показати свій характер і відібрати очки у сильнішого суперника.

У наступному турі групового раунду Ліги конференцій "Зоря" зіграє проти "Брейдабліка" з Ісландії, а бельгійський "Гент" зустрінеться з ізраїльським клубом "Маккабі" Тель-Авів.

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