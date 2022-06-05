Зірковий форвард перед поєдинком не зміг оминути тему війни.

Лідер збірної Уельсу Гарет Бейл поділився очікуваннями від доленосного матчу проти української команди в рамках відбору на ЧС-2022.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію поєдинку Уельс – Україна.

"Найважливіший матч в кар’єрі? Це важлива гра. Важко вибрати. Ми грали у півфіналі Євро. Це відповідальний матч, ніхто цього не заперечує. Ми тільки один раз грали на чемпіонаті світу, і це та вершина, яку ми хочемо підкорити. Це дуже важливий матч, який ми дуже хочемо виграти, щоб досягти своєї мети.

Як ми готуємось? Всі займаються звичними справами, як і я. Кожен справляється з цим по-своєму. Ми розуміємо важливість цього матчу і маємо показати хорошу гру. Ми нормально підходимо до матчу як команда. Грати вдома – це велика перевага. Нам подобається грати вдома перед власними вболівальниками. Для нас стадіон як казан. Атмосфера, яку створюють наші вболівальники, лякає інші команди.

Нас не повинна відволікати думка про перемогу. Ми дуже хочемо цього, але нам треба зосередитись на тому, що відбувається тут і зараз. Ми повинні зосередитися на цій складній грі. Ми розуміємо, які жахливі речі відбуваються в Україні. Наші серця з українськими дітьми, родинами та з українським народом. Ми відчували себе жахливо в цей час і не могли зробити дуже багато. Але завтра буде футбольний матч, і ми хочемо виграти його", – сказав Бейл.

Нагадаємо, що 32-річний Бейл цим літом оголосив про свій відхід з мадридського "Реала", де він пробув майже 10 сезонів. Іспанський клуб свого часу виклав за Гарета 100 млн євро.

Протистояння Уельс - Україна пройде 5 червня о 19:00 за київським часом.

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