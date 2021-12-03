Юлія Пятова сказала, що повертатися в Донецьк вже не хоче.

Дружина голкіпера "Шахтаря" і збірної України Андрія Пятова Юлія розповіла про переїзд з Донецька до Києва.

Своїми спогадами вона поділилася в програмі "КраСавіна".

"Було важко, тому що я, як завжди, була вагітна. Це вже третя дитина була. Я була на сьомому або восьмому місяці вагітності, ми поїхали відпочивати, а додому вже не повернулися. Ми полетіли, а аеропорт розбомбили слідом за нами. Прилетіли до Запоріжжя, бо летіти нікуди вже було. Поїхали до моїх батьків, залишили дітей у них і встигли з'їздити в Донецьк. Ми якраз потрапили на 2-3 дні перемир'я, тому що у школярів були чи то останні дзвінки, чи то випускні. Заїхали, забрали якісь речі, які влізли в машину, і за два тижні до пологів приїхали до Києва. За тиждень знайшли школу, садок і пологовий будинок", - розповіла П'ятова.

Вона зізналася, що в перший рік у Києві їй було важко:

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"Я не приймала Київ взагалі. Мені він не подобався, я дивилася на нього зовсім іншими очима. Нас тут не любили. Як любити, коли тебе не люблять? Мені було важко, тому що я була відірвана. Коли твоє життя вже організоване - спортзал, тут у тебе магазин - а тебе виривають з цього звичного життя, ти залишаєшся одна з двома дітьми та одним новонародженим, без няні, без допомоги, в чужому місті та чужій квартирі, - я загублена була рік. Потім я зібралася та іншими очима подивилася на Київ. Зараз я закохана в це місто".

Дружина голкіпера висловила думку, що в Києві упереджене ставлення до "донецьких":

"Всі донецькі зрозуміють мене після фрази "Понаїхали". Бачать, що донецькі номери: "А, ну зрозуміло, їздити не вміє". Не знаю, чому було таке упереджене ставлення до нас. Це так прикро, тому що багато хто приїхав і привезли щось нове до Києва. Донецькі відкрили дуже багато салонів, ресторанів. Багато талантів переїхало. Чого ви, вам місця мало? Всім вистачить, всі хороші і добрі. Зрозуміло, що завжди важко приймати чужих. Менталітет в Донецьку трошки інший, ніж у Києві, тому що життя в столиці швидше, енергійніше. А в Донецьку більш повільне. Але люди до всього звикають".

Вона додала, що зараз "ми дружно живемо, ніхто нікого не ображає".

Пятова також сказала, що бажання повернутися в Донецьк у неї вже немає:

"Напевно, вже немає, тому що немає того Донецька, в який хотілося б повернутися. Це вже не той Донецьк, він чужий. Коли у тебе щось відібрали, тобі вже цього не хочеться".

"Шахтар": переїзд до Києва

Свій останній матч на "Донбас Арені" в Донецьку "Шахтар" провів 2 травня 2014 року, обігравши "Іллічівець" (3:1) в 28-му турі УПЛ.

Після цього "гірники" покинули Донецьк, а свої домашні матчі проводили спершу на "Арені Львів" у Львові, а з лютого 2017 року - на стадіоні "Металіст" у Харкові. Базувалася команда при цьому в Києві - з 2014 року тренувальною базою "гірників" є олімпійський комплекс "Святошин".

З сезону 2020-2021 "Шахтар" проводить домашні матчі на "Олімпійському" в Києві. Контракт зі стадіоном укладено на три роки.

Автор: Антон Дудар