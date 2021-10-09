Андрій П'ятов провів сотий матч за збірну України.

Для голкіпера збірної України Андрія П'ятова переможний матч проти Фінляндії в рамках кваліфікації ЧС-2022 став історичним.

37-річний страж воріт донецького "Шахтаря" розпочав поєдинок у стартовому складі "жовто-синіх" і цей матч став для нього сотим за національну команду.

Він перший воротар в історії збірної України, кому підкорилася така позначка.

А ще П'ятов став найбільш віковим гравцем в історії збірної України. У віці 37 років і 103 днів він випередив Анатолія Тимощука (37 років і 83 дні), який востаннє з'являвся на полі проти Польщі на Євро-2016.

Зазначимо, що більше за П'ятова за українську збірну грали лише Анатолій Тимощук (144 матчі), Андрій Шевченко (111) та Андрій Ярмоленко (102). 100 матчів також в активі Руслана Ротаня.

Кар'єра Андрія П'ятова: цифри та факти

П'ятов виступає за "Шахтар" з липня 2007 року після переходу з "Ворскли".

З донецьким клубом П'ятов виграв десять титулів чемпіона України, 8 Кубків України, 5 Суперкубків України та 1 Кубок УЄФА.

П'ятов - на другому місці в історії за кількістю титулів чемпіона України (10 титулів).

Голкіпер "Шахтаря" був включений до рейтингу десяти найкращих воротарів 21 століття за кількістю матчів без пропущених голів, а також до рейтингу найвідданіших футболістів Європи.

Автор: Артем Будрін