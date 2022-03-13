Ярослав назвав речі своїми іменами.

Колишній захисник збірної України, "Шахтаря" та "Зеніту" Ярослав Ракицький виступив проти агресії Росії.

32-річний футболіст зробив допис в Іnstagram.

"Світом править гуманність, світом править доброта та любов до своєї Батьківщини, до своєї матері, до своїх дітей, до своєї сім’ї.

Неможливо мовчати. Просто боляче за Батьківщину, за Україну. Гинуть мирні українці від російських солдатів. Нас не треба звільняти. Залиште нас і нашу Україну.

Немає сенсу доводити про вплив пропаганди, про те, що росія дезінформує свій народ. Вам не кажуть правди.

Я бажаю добра та миру моїй волелюбній Україні", – написав Ракицький та додав фото.

Нагадаємо, що після початку війни Ярослав розірвав контракт з пітерським "Зенітом".

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