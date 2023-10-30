"Мілан" йде на третій позиції в турнірній таблиці Серії А, "Наполі" - четвертий.

У неділю, 29 жовтня, відбувся поєдинок 10-го туру італійської Серії А, в якому "Наполі" приймав "Мілан".

Гра проходила на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" в Неаполі і завершилася внічию.

Гості відкрили рахунок на 22-й хвилині гри - гол з передачі Крістіана Пулішіча забив Олів'є Жиру. На 31-й хвилині французький нападник оформив дубль і подвоїв перевагу "Мілана". Однак у другому таймі "Наполі" здійснив видатний камбек і "вкрав" перемогу у "россонері". Врятували неполітанців від поразки голи Маттео Політано і Джакомо Распадорі.

Відео дня

"Наполі" - "Мілан" - 2:2

Голи: Політано 50, Распадорі 63 - Жиру 22, 31

"Наполі": Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані (Естігор 46), Натан, Руї (Олівера 46), Лоботка, Елмас (Сімеоне 46), Зелінський (Ангісса 77), Політано (Занолі 83), Распадорі, Кварацхелія

"Мілан": Маньян, Калабрія, Калулу (Пеллегріно 19, Флоренці 87), Томорі, Ернандес, Круніч, Муса, Рейндерс, Пулішич (Ромеро 46), Жиру (Йович 81), Леау (Окафор 81)

Попередження: Натан 53, Ді Лоренцо 65, Дзанолі 86 - Рейндерс 55, Ромеро 62, Муса 78

Вилучення: Натан 89 (друга жовта)

Огляд матчу:

"Мілан" набрав 22 очки за 10 зіграних турів і займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії. "Наполі" з 18 балами йде на четвертій позиції.

У наступному турі італійської Серії А "Мілан" зіграє проти "Удінезе", а "Наполі" зустрінеться з "Салернітаною".

Вас також можуть зацікавити новини: