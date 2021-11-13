Гаррі Кейн / Фото REUTERS
Збірна Англії в рамках кваліфікації на чемпіонат світу-2022 вдома розгромила збірну Албанії з рахунком 5:0.
Форвард англійців Гаррі Кейн в цьому матчі оформив хет-трик. Один з його голів став справжнім шедевром.
Наприкінці першого тайму після подачі кутового Кейн відірвався від суперника і завдав ефектного удару в падінні "боковими ножицями", встромивши м'яч під поперечину.
Відзначимо, що Кейн побив рекорд Вейна Руні по голах за збірну Англії в офіційних матчах (39 проти 37 у Руні). За загальною кількістю голів він ділить четверте місце (44 м'ячі), відстаючи від Руні на 9 голів.
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Збірна Англії у відборі на ЧС-2022
- У дев'яти матчах кваліфікації збірна Англії набрала 23 очки (7 перемог і 2 нічиїх) і за тур до фінішу на 3 очки випереджає Польщу і на 8 наступного найближчого конкурента Албанію.
- Англійці практично гарантували собі перше місце в групі, оскільки в останньому турі 15 листопада їм достатньо буде не програти збірній Сан-Марино