Англія розгромила Албанію і майже гарантувала собі путівку на світову першість.

Збірна Англії в рамках кваліфікації на чемпіонат світу-2022 вдома розгромила збірну Албанії з рахунком 5:0.

Форвард англійців Гаррі Кейн в цьому матчі оформив хет-трик. Один з його голів став справжнім шедевром.

Наприкінці першого тайму після подачі кутового Кейн відірвався від суперника і завдав ефектного удару в падінні "боковими ножицями", встромивши м'яч під поперечину.

Відзначимо, що Кейн побив рекорд Вейна Руні по голах за збірну Англії в офіційних матчах (39 проти 37 у Руні). За загальною кількістю голів він ділить четверте місце (44 м'ячі), відстаючи від Руні на 9 голів.

Збірна Англії у відборі на ЧС-2022

У дев'яти матчах кваліфікації збірна Англії набрала 23 очки (7 перемог і 2 нічиїх) і за тур до фінішу на 3 очки випереджає Польщу і на 8 наступного найближчого конкурента Албанію.

Англійці практично гарантували собі перше місце в групі, оскільки в останньому турі 15 листопада їм достатньо буде не програти збірній Сан-Марино

Автор: Антон Дудар