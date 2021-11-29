Карім Бензема встановив черговий рекорд.

Лідер мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема перевершив досягнення свого славетного співвітчизника Тьєррі Анрі.

33-річний форвард став найкращим в історії французьким бомбардиром на клубному рівні. Бензема забив свій 361-й гол у клубній кар'єрі в матчі чемпіонату Іспанії проти "Севільї".

За цим показником Карім обігнав легендарного нападника "Арсеналу" та "Барселони" Анрі, на рахунку якого 360 забитих м'ячів.

"Чудовий матч, команда! Пишаюся тим, що став найкращим французьким бомбардиром в історії", - зазначив у себе в Twitter Бензема.

В поточному сезоні в активі Бензема 16 голів та 8 асистів у 18 матчах у всіх змаганнях.

Нагадаємо, що Зінедін Зідан закликав нагородити Бензема "Золотим м'ячем".

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Карім Бензема: кар'єра і досягнення в "Реалі"

Бензема перейшов до "Реалу" у 2009 році з "Ліона".

З "Реалом" Бензема три рази виграв чемпіонат Іспанії, чотири рази - Лігу чемпіонів, а також завоював 12 інших трофеїв.

В цьому сезоні Бензема встановив рекорд 21 століття.

Автор: Артем Будрін