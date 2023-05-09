Капітан національної збірної Україні всього рік провів у клубі з ОАЕ.

"Аль-Айн" ухвалив рішення не продовжувати контракт з українцем Андрієм Ярмоленком. Як повідомляє UAEkick, вінгер покине команду наприкінці сезону.

Головною причиною джерело називає скромний рівень виступів футболіста.

За 30 матчів у складі "Аль-Айна" Ярмоленко забив дев’ять голів і віддав шість асистів. Увесь сезон він провів під керівництвом українського тренера Сергія Реброва.

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Андрій став гравцем клубу з ОАЕ в липні 2022-го року. Він перейшов до "Аль-Айна" на правах вільного агента, підписавши контракт терміном на один рік.

Відзначимо, що "Аль-Айн" за поточний сезон двічі програв у фіналах: по одному разу в Суперкубку ОАЕ та Кубку президента ОАЕ. Окрім цього у внутрішній першості команда Реброва уже втратила шанси на чемпіонство. За один тур до фінішу вона посідає друге місце.

"Аль-Айн" став для Ярмоленка першим клубом не в Європі. Раніше Андрій грав за київське "Динамо", дортмундську "Боруссію" та лондонський "Вест Гем". Також він провів 112 матчів у складі національної збірної України та на даний момент є капітаном "синьо-жовтих". Ярмоленко - вихованець академій чернігівської "Десни" та київського "Динамо".

Аналітичний портал Transfermarkt оцінює 33-річного гравця в 2,5 млн євро.

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