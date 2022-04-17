Перемогу в матчі здобула команда "Сонечко".

На розбомбленому російськими окупантами стадіоні імені Юрія Гагаріна в Чернігові провели перший футбольний матч з початку війни в Україні.

Місцеві волонтери як змогли прибрали поле, після чого стало можливе проведення гри. ​

Про це повідомляє Всеукраїнська професійна спілка "Футбол України" в Фейсбуці.

З рахунком 2:0 перемогу в ньому здобула команда "Сонечко". Назва другої команди не уточнюється.

Додамо, що стадіон імені Юрія Гагаріна є домашньою ареною команди української Прем'єр ліги ФК "Десна" (Чернігів).

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

З початку російського вторгнення в Україну чернігівський стадіон кілька разів був обстріляний окупантами. У середині квітня на арені почали проводити демонтаж зруйнованої трибуни.

Також раніше стало відомо, що зруйнований у Чернігові стадіон допоможе відновити футбольний клуб "Боруссія" Дортмунд, кольори якого захищав уродженець Чернігівщини Андрій Ярмоленко.

Вас також можуть зацікавити новини: