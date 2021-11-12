Павелко запевнив, що УАФ не витрачала гроші платників податків на виплати премій.

Андрій Павелко розповів, якими коштами Українська асоціація футболу покриває витрати на збірні.

Як заявив в інтерв'ю Радіо НВ президент УАФ Андрій Павелко, за останні п'ять років організацією не було витрачено на збірні жодної гривні з державного бюджету.

"Український футбол не має фінансування від держбюджету. За останні п'ять років на нашу збірну, яка готувалася і вийшла на Євро, було витрачено більше одного мільярда гривень, і не було витрачено жодної державної гривні", - сказав він.

Читайте такожЗнаменитий екс-гравець збірної України висловився про матч з БолгарієюПавелко додав, що всі гроші, які були витрачені на фінансування діяльності УАФ були отримані від УЄФА, ФІФА, спонсорів і партнерів. Гроші платників податків не використовувалися на виплату преміальних футболістам.

"Так, були доходи від УЄФА, в тому числі премія за виступ. Але це не компенсувало всю суму. У нас є бюджет, який складається з надходжень від УЄФА і ФІФА, спонсорів і партнерів. Але державних грошей там немає. Можу запевнити вболівальників, що наші футболісти, коли отримують премії, не користуються грошима платників податків.

Вони, навпаки, платять дуже великі податки. З усіх премій ми заплатили податки. Нас аудують аудитори з BIG 4. Раніше це були KPMG, тепер це Ernst&Young. Ми дуже відкриті в цьому сенсі, всі наші фінансові доходи і витрати", - резюмував Павелко.

Нагадаємо, вчора, 11 листопада Національна збірна України зіграла товариський матч проти збірної Болгарії. Гра проходила в Одесі і завершилася з рахунком 1:1.

Збірна України: матчі в листопаді

Збірна України зіграла 11 листопада вдома товариську гру проти Болгарії.

16 листопада Україна зіграє в гостях проти Боснії і Герцеговини в рамках кваліфікації до ЧС-2022.

Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 9 очок. Однак у головних конкурентів є матч в запасі.

Андрій Павелко: робота в УАФ

3 січня 2015 року став виконуючим обов'язки голови Федерації футболу України.

6 березня 2015 року Павелко був обраний президентом Української Асоціації футболу.

У 2017 році був переобраний на другий термін.

Член Виконавчого комітету УЄФА з 7 лютого 2019 року.

Автор: Володимир Медяник