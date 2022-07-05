Самба Діалло може продовжити кар'єру в німецькій Бундеслізі.

Сенегальський нападник київського "Динамо" Самба Діалло користується великим попитом на трансферному ринку.

Як повідомляє Sky Sports, 19-річний футболіст потрапив у сферу інтересів мюнхенської "Баварії".

За інформацією авторитетного ресурсу, зараз німецький клуб продовжує шукати талановитих молодих гравців в команду.

Діалло розглядають як гравця на довгострокову перспективу, тому що зараз він ще не рівня першої команди.

Варто відзначити, що "Баварія" не єдиний клуб, який зацікавлений у трансфері Діалло. Раніше була інформація про інтерес до сенегальця з боку ще ряду клубів - "Боруссія" Дортмунд, "РБ Лейпциг", "Марсель", "Ліон", "Монако", "Мілан", "Брюгге", "Барселона" і "Андерлехт".

Нагадаємо, в минулому сезоні Діалло яскраво проявив себе в Юнацькій лізі УЄФА, забивши 5 голів у 8 матчах, в тому числі дубль у ворота "Баварії". Контракт футболіста з київським клубом розрахований до кінця 2026 року.

Раньше ФІФА дозволила легіонерам в Україні призупиняти угоди до 30 червня 2023 року.

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