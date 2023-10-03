До поєдинків збірної України Михайло має шанс відновитися.

Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно розповів, чому замінив Михайла Мудрика після першого тайму з "Фулгемом" (2:0) в АПЛ.

За словами аргентинського наставника, 22-річний українець отримав легку травму верхньої частини стегна.

"Важливо, бо це перший гол Міші. Він зіграв добре. Але в перерві він відчув щось у своєму стегні. Також важливий момент і для Брої. Радий за них обох. Сподіваюся, вони будуть готові зіграти в наступному матчі", - сказав Почеттіно.

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Додамо, що 7 жовтня "Челсі" в рамках АПЛ завітає у гості до "Бернлі". А 14 жовтня і 17 жовтня збірна України проведе поєдинки кваліфікації Євро-2024 проти Мальти і Північної Македонії і є висока вірогідність, що Мудрик до того часу точно залікує мікротравму.

Мудрик вперше забив за "Челсі"

Нагадаємо, що 2 жовтня Мудрик відзначився дебютним голом у складі "Челсі". Зірковий вінгер забив у ворота "Фулгему" у матчі АПЛ. 1145 хвилин знадобилося Мудрику, щоб забити свій перший гол у складі "Челсі". До цього Михайло двічі відзначався гольовими передачами за лондонський клуб.

Мудрик став сьомим українським футболістом, якому вдалося забити гол у матчах елітного дивізіону чемпіонату Англії.

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