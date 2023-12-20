"Челсі" здолав "Ньюкасл" і вийшов у півфінал Кубка англійської ліги.

У вівторок, 19 грудня, "Челсі" переміг "Ньюкасл" (1:1, 4:2 пен) в 1/4 фіналу Кубка англійської ліги.

Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик вийшов на заміну в цьому матчі на 78-й хвилині і забив гол на 90+2-й хвилині, зрівнявши рахунок у грі. Також Українець реалізував свій удар в серії пенальті.

Після матчу Михайло Мудрик прокоментував свій гол і перемогу "Челсі".

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"Очевидно, це багато для мене означає. Іноді трапляються речі, коли ви вірите один в одного і вірите до кінця. У житті все можливо. Іноді, коли гра складається непросто, потрібно продовжувати тиснути і вірити до останньої секунди, тому що це футбол і все може статися.

Перед грою наш головний тренер сказав, що ми постараємося виграти цей титул. Після цього матчу наші плани не змінилися. Ми дивимося вперед. Ми постараємося виграти титул.

На мою скромну думку, ми рухаємося в правильному напрямку. Ми повинні довіряти тренувальному процесу, нашому тренеру і один одному. У нас дійсно сильна команда. Іноді, щоб виграти щось велике, нам потрібен час", - сказав Мудрик у коментарі BBC.

У поточному сезоні Михайло Мудрик зіграв 17 матчів у складі "Челсі" у всіх турнірах і забив 3 голи.

Свій наступний поєдинок "Челсі" зіграє 24 грудня. В рамках 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги лондонський клуб зустрінеться з "Вулверхемптоном".

У турнірній таблиці чемпіонату Англії "сині" займають 10-е місце з 22 балами в активі.

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