Мірча Луческу прокоментував поєдинок збірної України проти Італії.

Колишній головний тренер київського "Динамо" і донецького "Шахтаря" Мірча Луческу поділився своєю думкою про поєдинок 10-го туру кваліфікації Євро-2024 України проти Італії.

Румунський фахівець зазначив, що українські футболісти зроблять все, щоб завоювати путівку на чемпіонат Європи в цей складний для країни час.

"Половина збірної складається з гравців, яких я тренував, взявши їх під свою опіку, коли вони були ще зовсім молоді в донецькому "Шахтарі" і київському "Динамо". Вони запросили мене на цей момент, коли вся нація живе з великим очікуванням і хвилюванням, на матч, який може стати історичним.

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Зрозуміло, що тривала війна робить матч ще більш епічним. На поле гравці винесуть страждання і гордість всієї країни, і вони також захочуть домогтися успіху в кваліфікації", - наводить слова Луческу Tuttosport.

Нагадаємо, поєдинок збірної України проти Італії відбудеться 20 листопада на стадіоні "БайАрена" в німецькому Леверкузені. Початок гри - о 21:45 за київським часом.

Щоб отримати пряму путівку на Євро-2024, "синьо-жовтим" необхідно обіграти "Скуадру Адзурру", в той час як суперникам вистачить і нічиєї.

Додамо, що збірна України раніше ніколи не вигравала в Італії. Команди зустрічалися 9 разів: 7 перемог "Скуадри Адзурри" і дві нічиї.

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