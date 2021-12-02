Даріо Срна заявив, що "Шахтар" виправить помилки цього сезону.

Директор "Шахтаря" Даріо Срна знайшов позитивну сторону в достроковому вильоті "гірників" з єврокубків.

Срну цитує офіційний сайт "Шахтаря".

"Єврокубків у нас вже немає: можливо, це і добре, щоб побільше попрацювали разом. Був важкий період в 27 ігор до сьогодні, футболісти втомилися, але це не алібі. Ми приймаємо те, що посіли четверте місце і не потрапили у весняну частину єврокубків. Це наша вина, повинні брати відповідальність, але в майбутньому, я думаю, ми цю помилку виправимо", - сказав Срна.

Він також сказав, що взимку "Шахтар" може підсилитися:

"Спробуємо підсилитися і зробити "Шахтар" ще сильнішим, ніж він є. Впевнений і сподіваюся, що ми зробимо все, щоб цю половину сезону закінчити красиво, а наступний рік почати на іншій ноті".

Читайте такожУкраїна вперше за 14 років не буде представлена в плей-оф єврокубків

"Шахтар" на груповому етапі Ліги чемпіонів

У п'яти матчах групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зумів набрати тільки одне очко - в матчі першого кола проти "Інтера".

"Шахтар" вже точно залишиться останнім у квартеті з "Реалом", "Інтером" та "Шерифом". Це означає, що "гірники" навесні не зіграють навіть у Лізі Європи.

У п'яти матчах групового етапу ЛЧ "гірники" змогли забити тільки один гол.

"Шахтар" не зумів пробитися в євровесну вперше за десять років.

Автор: Антон Дудар