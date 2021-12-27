Влада Седан з донькою / фото instagram.com/v.lada_sedan
Дружина гравця "Манчестер Сіті" та збірної України Олександра Зінченка, блогерка Влада Седан оприлюднила в мережі красиві кадри з дочкою Євою.
Допис Седан зробила в Instagram.
"Моя душа", - підписала знімок Влада.
фото instagram.com/v.lada_sedan
фото instagram.com/v.lada_sedan
фото instagram.com/v.lada_sedan
"Захоплююся вашою жіночністю", "Які ніжні", "Зайчики", "Копія мами", "Дуже зворушливо", - коментують підписники.
Раніше Седан вже показувала душевні фото з донькою.
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Зінченко і Седан: як створювалася сім'я
- Про роман Олександра Зінченка і телеведучої Влади Седан стало відомо в червні 2019-го, коли футболіст поцілував кохану в прямому ефірі.
- Зінченко зробив пропозицію Седан на стадіоні, а весільну церемонію довелося відкласти через пандемію коронавірусу.
- Урочиста подія пройшла в Києві 24 серпня 2020 року, про що повідомила сама наречена.
- Пізніше Зінченко розмістив на своїй сторінці в Instagram весільний кліп.
- 1 серпня Зінченко і Седан стали батьками - у них народилася дочка. Дівчинку назвали Єва.