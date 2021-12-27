Влада Седан опублікувала свіжі знімки.

Дружина гравця "Манчестер Сіті" та збірної України Олександра Зінченка, блогерка Влада Седан оприлюднила в мережі красиві кадри з дочкою Євою.

Допис Седан зробила в Instagram.

"Моя душа", - підписала знімок Влада.

"Захоплююся вашою жіночністю", "Які ніжні", "Зайчики", "Копія мами", "Дуже зворушливо", - коментують підписники.

Раніше Седан вже показувала душевні фото з донькою.

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