Португальський фахівець бачить хороші перспективи у Шевченка в ролі тренера.

У рамках 14-го туру чемпіонату Італії "Дженоа" українського тренера Андрія Шевченка грав проти римської "Роми" іменитого португальця Жозе Моурінью. Поєдинок завершився перемогою "вовків" з рахунком 2:0.

Головний тренер "Роми" Жозе Моурінью прокоментував дебют Андрія Шевченка на посаді наставника "грифінів".

"Перед початком матчу Шевченко подарував мені пляшку червоного вина. Це традиційний подарунок в англійському футболі, який зазвичай дарує тренер домашньої команди. Я також поспілкувався з його помічником Мауро Тассотті.

Читайте такожДженоа - Рома: Шевченко пояснивши поразку своєї команди і розповів про відносини з МоуріньюЯ радий за себе і перемогу, але розчарований через нього. Але одного разу ситуація зміниться. Він буде радіти перемозі і засмучуватися через мою поразку.

Саме чудове, що Шевченко закоханий у футбол і в роботу тренера. Потрібно бути без розуму від цієї роботи, щоб її успішно виконувати", - наводить слова Моурінью Football Italia.

Андрій Шевченко: прихід в "Дженоа"

Андрій Шевченко перебував без роботи з 1 серпня після того, як покинув збірну України. Він очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні.

Шевченко підписав контракт до літа 2024 року. 9 листопада Шевченко приступив до своїх обов'язків.

Повідомлялося, хто увійшов до тренерського штабу українця.

Після матчу з "Ромою" генуезців чекає непростий календар: до кінця року команда зіграє з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", "Сампдорією", "Лаціо" і "Аталантою" в Серії А, а також "Салернітаною" в Кубку Італії.

Шевченко пояснив, чому не зможе взимку підписати в "Дженоа" гравців збірної України.

Автор: Володимир Медяник