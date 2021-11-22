Моурінью висловився про дебют Шевченка в Серії А/ фото REUTERS

У рамках 14-го туру чемпіонату Італії "Дженоа" українського тренера Андрія Шевченка грав проти римської "Роми" іменитого португальця Жозе Моурінью. Поєдинок завершився перемогою "вовків" з рахунком 2:0.

Головний тренер "Роми" Жозе Моурінью прокоментував дебют Андрія Шевченка на посаді наставника "грифінів". 

"Перед початком матчу Шевченко подарував мені пляшку червоного вина. Це традиційний подарунок в англійському футболі, який зазвичай дарує тренер домашньої команди. Я також поспілкувався з його помічником Мауро Тассотті.

Читайте такожДженоа - Рома: Шевченко пояснивши поразку своєї команди і розповів про відносини з МоуріньюЯ радий за себе і перемогу, але розчарований через нього. Але одного разу ситуація зміниться. Він буде радіти перемозі і засмучуватися через мою поразку.

Саме чудове, що Шевченко закоханий у футбол і в роботу тренера. Потрібно бути без розуму від цієї роботи, щоб її успішно виконувати", - наводить слова Моурінью Football Italia.

Андрій Шевченко: прихід в "Дженоа"

Автор: Володимир Медяник