Ігор Йовічевіч прокоментував матч 6-го туру Ліги чемпіонів "Шахтаря" проти "Лейпцига".

У середу, 2 листопада, в рамках шостого туру групового турніру Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" з розгромним рахунком програв "Лейпцигу" (0:4).

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч прокоментував результат поєдинку проти німецького клубу.

"Чому такі різні результати проти "Лейпцига"? Тому що" Лейпциг " зараз і тоді теж різний. Грають на піку форми, через перемоги набрали впевненості і дуже впевнено виглядають. Це доводять останні матчі. Команда взагалі не програє і перемагає "Реал", забиваючи тричі і маючи можливість забити ще. Повинні поважати її.

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Ми відчували занадто велику відповідальність і психологічний тиск, що, можливо, можемо зробити ту величезну історію, яка стояла як завдання перед нами. Треба вірити, що це можливо. І відповідальність змушує помилятися в першому, другому, третьому... Три голи привезли собі. Це і є той тиск.

Але такі ситуації, такі поразки, такий рівень "Лейпцига" дають мені думати, що повинні більше цінувати те, що зробили. Не хочу зараз робити трагедію, тому що грали проти дуже якісного опонента, який заслуговує бути в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ми показали, що ми команда, і залишаємось командою, коли програємо. Вони перемогли заслужено.

Ми зараз знаходимося в такій ситуації, що те, що робить команда - це неймовірно. Граємо чемпіонат країни, в якій війна йде. Треба думати про інші речі, не лише про футбол.

По-спортивному, мої пацани - герої. Критикувати дуже легко, хоча тут нема за що критикувати. Коли грає "Дніпро-1", коли грає "Динамо", ми повинні бути всі разом. Повинні підтримувати один одного. Повинні вболівати один за одного, тому що це Україна.

Такі екстремальні моменти змінюють менталітет країни, нам це змінило менталітет 30 років тому. Через не можу, ніколи не здаєшся, міняєш характер. Віриш в неможливе. У майбутньому все буде добре, тому що таланти є", - сказав Йовічевіч в ефірі MEGOGO

Крім того, хорватський фахівець оцінив перспективи "Шахтаря" в плей-офф Ліги Європи, де "гірники" навесні продовжать свій шлях в єврокубках.

"Перспективи в Лізі Європи? Подивимося. Коли будемо грати в однакових умовах, пройдемо збори. Тому що повинні знати, що деякі з наших новачків взагалі не проходили збори, ми по ходу ЛЧ знайомилися і награвали модель.

Думаю, в Лізі Європи будемо ще кращими і конкурентнішими. Маємо натхнення, амбіції, а час ще є. Ми зробили несподіваний крок для багатьох уболівальників, але це виснажує. Тут нема чого соромитися, багато команд мають значно більші бюджети, більш якісні склади. У деяких поєдинках ти просто можеш зіграти гірше", - сказав Йовічевіч.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" у груповому раунді Ліги чемпіонів грав у квартеті F з мадридським "Реалом", німецьким клубом "РБ Лейпциг" і шотландським "Селтіком". "Гірники" набрали шість очок, посіли третє місце в групі і завоювали путівку в плей-офф Ліги Європи.

В 1/8 фіналу ЛЧ з цієї групи вийшли "Реал" і "Лейпциг", що зайняли перше і друге місце відповідно. Іспанський гранд заробив 13 очок, у німецького клубу - 12.

Шотландський "Селтік" з двома балами фінішував на останньому місці.

Найкращим бомбардиром "Шахтаря" на стадії групового етапу ЛЧ став Михайло Мудрик. На рахунку 21-річного вінгера 3 забитих голи і два асисти.

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