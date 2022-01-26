Колишній нападник київського "Динамо" став амбасадором Федерації міні-футболу України.

Колишній нападник збірної України, київського Динамо і ряду інших клубів 37-річний Артем Мілевський, який у вересні 2021 року заявив про завершення кар'єри, повертається у Великий футбол.

"Майстри, я повертаюся в збірну України!", - написав він у себе в Instagram.

Мілевський буде тепер виступати за національну команду з міні-футболу.

"Не дарма кажуть "Ти можеш піти з футболу, але футбол з тебе не піде ніколи". Саме тому я радий повідомити вам, що тепер я амбасадор Федерації міні-футболу України. Мені завжди подобалося грати на обмеженій ділянці поля: поставити корпус, відігратися "в стіночку" або самому закрутити м'яч точно в кут. Тепер все це я спробую показати за збірну України на чемпіонаті Європи з міні-футболу, який пройде в червні на полях словацького Кошице", – додав Мілевський.

Федерація міні-футболу України у своєму Instagram підтвердила, що Мілевський став послом організації.

Раніше Мілевський говорив, що планує повернутися в київське Динамо, але поки не відомо, в якій якості.

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