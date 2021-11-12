Артем Мілевський / фото УНІАН, Євген Кравс

Колишній нападник київського "Динамо" Артем Мілевський, який нещодавно завершив кар'єру, порівняв силу нинішніх збірних України та Росії.

Про це він сказав російському YouTube-каналу "Коммент. Шоу".

"Зараз збірна Росії сильніша за Україну? Ні. Я вважаю, що Україна закриє вас. Україна в плані футболу закриє Росію", - сказав Мілевський.

"Футболісти в Україні сильніші, і вони знають, що робити", - підкреслив екс-динамівець.

Відповідаючи на репліку ведучого про те, що у Росії є шанс вийти з групи в кваліфікації ЧС-2022 з першого місця, а в України - ні, Мілевський сказав:

"А коли нам дозволять в одній групі бути? Україні з Росією? Во було б!".

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Артем Мілевський: завершення кар'єри

Автор: Антон Дудар