Футболіст, який нещодавно завершив кар'єру, вважає, що Україна зараз "закриє" Росію.

Колишній нападник київського "Динамо" Артем Мілевський, який нещодавно завершив кар'єру, порівняв силу нинішніх збірних України та Росії.

Про це він сказав російському YouTube-каналу "Коммент. Шоу".

"Зараз збірна Росії сильніша за Україну? Ні. Я вважаю, що Україна закриє вас. Україна в плані футболу закриє Росію", - сказав Мілевський.

"Футболісти в Україні сильніші, і вони знають, що робити", - підкреслив екс-динамівець.

Відповідаючи на репліку ведучого про те, що у Росії є шанс вийти з групи в кваліфікації ЧС-2022 з першого місця, а в України - ні, Мілевський сказав:

"А коли нам дозволять в одній групі бути? Україні з Росією? Во було б!".

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Артем Мілевський: завершення кар'єри

Останнім клубом Мілевського став "Минай", за який він виступав у минулому сезоні.

23 вересня екс-нападник збірної України оголосив про завершення кар'єри.

Мілевський анонсував прощальний матч, який може відбутися навесні.

Стало відомо, що після закінчення ігрової кар'єри Мілевський може працевлаштуватися в "Динамо".

Автор: Антон Дудар