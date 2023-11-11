Українці допомогли своїм клубам здобути перемоги.

У суботу, 11 листопада, в матчах АПЛ одразу два українці відзначилися забитими голами.

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "Арсеналу", провів на полі усю гру та забив гол на 74-й хвилині. У підсумку "каноніри" перемогли "Бернлі" з рахунком 3:1.

Віталій Миколенко провів вже традиційно увесь матч за "Евертон" і допоміг "ірискам" здолати "Крістал Пелес". На першій хвилині колишній "динамівець" відкрив рахунок і таким чином забив найшвидший гол сезону у чемпіонаті Англії.

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Цікаво, що у минулому турі тиждень тому Миколенко забив у ворота "Брайтона".

АПЛ, 12-й тур

Арсенал – Бернлі – 3:1

Голи: Троссард, 45+1, Саліба, 57, Зінченко, 74 – Браунхілл, 54

Крістал Пелес – Евертон – 2:3

Голи: Езе, 5 (пен.), Едуард, 73 – Миколенко, 1, Дукуре, 49, Гує, 86

В наступному турі 26 листопада "Евертон" вдома прийме "Манчестер Юнайтед", а "Арсенал" днем раніше проведе виїзний матч проти "Брентфорду" Єгора Ярмолюка.

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