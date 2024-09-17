Мудрик може продовжити кар'єру в італійському "Інтері".

24-річний вінгер "Челсі" Михайло Мудрик може залишити клуб вже у зимове трансферне вікно 2025 року. За інформацією Fichajes, Мудрик може стати одним з трьох гравців, яких "Челсі" планують обміняти на зіркового форварда "Інтера" Лаутаро Мартінеса.

Як пише видання, "Інтер" лише нещодавно пролонгував контракт з чемпіоном, і тому навряд чи можна очікувати, що вони повісять на нього цінник менше ніж 100 мільйонів євро.

"Челсі", усвідомлюючи високу ціну нападаючого, вирішив запропонувати альтернативу замість того, щоб платити повну суму. Лондонський клуб може запропонувати на обмін трьох гравців: Бенуа Бадіашіля, Карні Чуквуемеку та Михайла Мудрика у спробі переконати міланський "Інтер" відпустити свого капітана.

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Наразі Мудрик, який заробляє близько 130 тисяч фунтів на тиждень, розчаровує керівництво "Челсі". Рада директорів клубу, розуміючи, що вони не можуть продовжувати платити високу зарплату гравцю, який не виправдовує очікувань, вивчає варіанти його відходу.

Мудрик провів у цьому сезоні за "Челсі" у всіх турнірах чотири матчі і відзначився одним асистом.

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Як повідомляв УНІАН, збірна України поступилася чехам у виїзному поєдинку другого туру Ліги націй з рахунком 2:3.

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