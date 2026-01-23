Побив сантехніка через відсутність опалення: поліція взялася за справу екстренера 'Динамо'

Потерпілий перебуває в лікарні.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом побиття співробітника комунального підприємства.

Як повідомили у поліції, днями до Печерського управління звернувся 53-річний працівник ЖЕДу із заявою про те, що під час проведення робіт з відновлення теплопостачання на ґрунті словесного конфлікту його вдарив 62-річний мешканець будинку.

"Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Правоохоронці опитали учасників й свідків інциденту та наразі проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин події", - йдеться у повідомленні.

Потерпілому було надано направлення для проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Наразі чоловік перебуває в лікарні.

Так, за цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, у справі йдеться про колишнього головного тренера київського "Динамо" Олексія Михайличенка.

Конфлікт за участю Михайличенка

Як повідомляв УНІАН, раніше журналістка Qirim.Media Наджіє Аметова заявила, що Михайличенко побив сантехніка через відсутність опалення.

Вона зауважила, що сантехнік щодня приїздить до центру Києва з Гостомеля і "зранку до пізньої ночі робить усе можливе, щоб допомогти людям". Крім того, додала журналістка, сусіди з будинку дуже тепло відгукуються про нього.

За словами Аметової, сам Михайличенко заявив, що йому байдуже до розголосу інциденту, і що коли вона подзвонила йому, то він поводився зверхньо та порадив їй "відпочивати".

