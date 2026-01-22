Екстренер 'Динамо' побив сантехніка через відсутність опалення, - журналістка

Начальник ЖЕКу, який знімав бійку, згодом заявив про зникнення відео.

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко побив сантехніка через відсутність опалення. Про це написала журналістка Qirim.Media Наджіє Аметова.

"Вчора в сусідньому будинку стався інцидент. Пана Миколу - сантехніка, який обслуговує, зокрема, і наш будинок, побив один із мешканців сусіднього будинку. За словами очевидців, ним виявився колишній тренер "Динамо" Олексій Михайличенко. Наразі пан Микола перебуває в одній з лікарень Печерського району", - повідомила вона.

Аметова стверджує, що причиною конфлікту стала відсутність опалення в будинку.

"За словами пана Миколи, начальник ЖЕКу знімав все на телефон, однак після спілкування з Олексієм Михайличенком повідомив, що відео зникло. Сусіди з нашого будинку дуже тепло відгукуються про пана Миколу. Щодня він приїжджає до центру міста з Гостомеля і зранку до пізньої ночі робить усе можливе, щоб допомогти людям. Пан Микола подав заяву до поліції, але переживає, що через відоме ім’я кривдника справу можуть зам’яти", - додала вона.

За її словами, сам Михайличенко заявив, що йому все одно на розголос інциденту:

"Коли я подзвонила Михайличенку він поводився зверхньо та порадив мені "відпочивати", зазначивши, що йому байдуже, навіть якщо про це писатимуть".

