Легіонер 'Динамо' не хоче повертатися до України, - ЗМІ

Бразильський легіонер "Динамо" Вітор Уго Наум дос Сантос, більше відомий як Вітіньйо, не планує повертатися до України, попри зацікавленість київського клубу в його поверненні.

За інформацією "Динамоманії", футболіст відмовився розглядати варіант із поновленням виступів за киян, пише Sport.ua. Із 2022 року Вітіньйо безперервно грає в орендах у Бразилії - спочатку за "Атлетіко Паранаенсе", потім за "Ред Булл Брагантіно", а нині представляє "Інтернасьйональ". У сезоні-2025 бразилець провів за нинішній клуб 48 матчів у всіх турнірах, відзначився шістьма голами та однією результативною передачею.

Контракт Вітіньйо з "Динамо", як і його орендна угода з "Інтернасьйоналем", завершується у червні. Після цього футболіст отримає статус вільного агента. Інтерес до нього вже виявляють кілька бразильських клубів, зокрема "Інтернасьйональ", "Сантос" і "Баїя".

Придбання Вітіньйо - деталі

Як писав УНІАН, влітку 2021 року стало відомо, що київський клуб "Динамо" поповнив бразильський півзахисник Вітіньйо. Футболіст, який є вихованцем бразильського "Атлетіко Паранаенсе", підписав контракт на 5 років з киянами і обійшовся динамівцям у 5 мільйонів євро. Йшлося, що Вітіньйо виступатиме за столичний клуб під номером 22. Загалом, повідомлялося тоді, за першу команду "Атлетіко Паранаенсе" бразилець зіграв 60 поєдинків, забив 15 м'ячів і віддав сім асистів у всіх змаганнях.

