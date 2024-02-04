"Сандерленд" зіграв внічию з "Мідлсбро" в 30-му турі Чемпіоншипа.

У неділю, 4 лютого, відбувся поєдинок 30-го туру Чемпіоншипа - другого за силою дивізіону чемпіонату Англії, в якому "Мідсбро" приймав "Сандерленд".

Гра проходила на стадіоні "Ріверсайд" і завершилася внічию.

Рахунок у грі був відкритий на 61-й хвилині - гол забив 24-річний нападник "Мідлсбро" Маркуса Форсса. Врятував "Сандерленд" від поразки Назарій Русин. Український нападник забив гол приголомшливим ударом з-за меж штрафного майданчика. Асистував українцю Джек Кларк.

"Мідлсбро" - "Сандерленд" - 1:1

Голи: Форсс, 61 - Русин, 83

Відео голу Русина:

Відзначимо, що Назарій Русин почав цю гру в запасі і з'явився на полі на 67-ій хвилині гри за рахунку 1:0 на користь господарів. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 7,4 бала.

"Сандерленд" після 30-ти турів займає 8-е місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа. В активі команди 44 набраних очки. "Мідлсбро" з 41 балом йде на 12-й позиції.

У наступному турі "Сандерленд" зіграє проти "Плімута". Гра відбудеться 10 лютого.

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