Едуар Менді претендував на нагороду найкращому воротареві, але її отримав Джанлуїджі Доннарумма.

Колишній захисник збірної Франції, "Манчестер Юнайтед" і ряду інших команд Патріс Евра прокоментував той факт, що нагорода найкращому воротареві світу за підсумками року від France Football дісталася італійцеві Джанлуїджі Доннаруммі, а не сенегальцю Едуару Менді.

Церемонія вручення нагород "Золотий м'яч-2021" пройшла 29 листопада.

Своєю думкою Евра поділився в Instagram. Очевидно, він вважає, що нагорода повинна була дістатися Менді, але списав підсумки голосування на колір шкіри сенегальця.

"А що щодо Едуара Менді? А, ну так, звичайно, він же грає в Кубку Африки, ми ж мавпи, ніхто не поважає цей турнір", - сказав Евра.

"Хай там як, це єдиний турнір, для якого футболістам доводиться залишати клуб на три тижні. Тому що в Африки завжди мало простору для маневру. Але все зміниться", - додав Евра, який народився в Сенегалі, але виступав за французьку збірну.

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Доннарумма і Менді: що вони виграли в 2021 році

Джанлуїджі Доннарумма влітку став чемпіоном Європи зі збірною Італії. При цьому він відбив два пенальті в післяматчевій серії у фіналі.

Італієць був визнаний найкращим гравців Євро-2020.

Доннарумма також був визнаний найкращим воротарем світу в 2021 році за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).

Менді разом з "Челсі" виграв Лігу чемпіонів 2020-2021, а також Суперкубок УЄФА.

Сенегалець був визнаний найкращим голкіпером Ліги чемпіонів 2020-2021.

Кубок Африканських націй, про який згадував Евра, в попередній раз проходив у 2019 році. Менді разом зі збірною Сенегалу став срібним призером турніру.

Автор: Антон Дудар