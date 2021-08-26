Роберто Де Дзербі підкреслив, що "гірники" проявили характер.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі прокоментував нічию з "Монако" в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів, яка вивела "гірників" до групового етапу турніру.

Де Дзербі цитує офіційний сайт "Шахтаря".

"Перший тайм, звичайно, був не таким, як ми очікували, але "Монако" - дуже сильна команда. Вони зробили дуже жорсткий пресинг. У нас не було швидкості, силової швидкості, щоб грати 20, 30, 40 метрів", - підкреслив Де Дзербі, додавши, що ситуація на полі змінилася після того, як в гру вступили Фернандо і Михайло Мудрик.

Італійський тренер відзначив, що у "Монако" було багато гольових шансів, але сказав, що саме при цьому дозволило "Шахтарю" домогтися результату:

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"У нас є те, чого немає в інших командах, - серце і яйця. І коли є серце і яйця, можна все робити. Сьогодні не було такого матчу, який я бачив у своїй голові, але я дуже гордий, тому що в перерві я бачив їх трохи дивними. У нас були складнощі в той момент. А потім серце і яйця анулювали різницю, яка була в першому таймі. А серце і яйця не можна купити на трансферному ринку".

Де Дзербі висловив думку, що "Шахтар" заслужив вихід до групового етапу більше, ніж "Монако":

"Коли є такі моменти, як з Мудриком, коли він зробив пас і був забитий гол, значить, це знак. Я думаю, що це невипадково, тому що ми заслужили. Заслужили більше цю перемогу, ніж "Монако".

"Шахтар" у Лізі чемпіонів 2021-2022

"Гірники" стартували з третього раунду кваліфікації, в якому пройшли бельгійський "Генк" - 2:1 і 2:1.

"Шахтар" зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів п'ятий рік поспіль і в 16-й раз у своїй історії.

Тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі дебютує в груповому етапі Ліги чемпіонів.

20-річний Михайло Мудрик дебютував у єврокубках.

"Шахтар" при жеребкуванні буде в третьому кошику разом з "Порту", "Аяксом", "Лейпцигом", "Зальцбургом", "Бенфікою", "Аталантою" та "Зенітом".

Автор: Антон Дудар