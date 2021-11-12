Рауль Ріанчо зізнався в любові до Росії.

Колишній асистент Сергія Реброва в київському "Динамо" та Андрія Шевченка у збірній України Рауль Ріанчо проситься в тренерський штаб до Валерія Карпіна, який очолює збірну Росії.

Слова 61-річного іспанця наводить "РБ Спорт".

"Збірна Росії показує фантастичну гру. Дуже упевнена перемога над Кіпром. Якщо був би рахунок 7:4 - не так добре, як 6:0. Впевнений, команда Карпіна полетить в Катар. З Хорватією, звичайно, буде складно, але я не сумніваюся в успіху Росії. Хочу звернутися до Валерія Георгійовича: "Карпін, поклич мене у збірну! Ми виграємо чемпіонат світу в Катарі, я люблю Росію", - сказав Ріанчо.

Останнім місцем роботи Рауля був московський "Спартак", де він у 2018 році спершу був асистентом Массімо Каррери, а потім тренував команду самостійно на правах виконуючого обов'язки тренера. У своїй кар'єрі Рауль також працював в казанському "Рубіні" й іспанському "Леванте".

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Автор: Артем Будрін