Славетний у минулому нападник київського "Динамо" Олег Блохін розповів про своє ставлення до Росії, а також спрогнозував, яким буде вітчизняний футбол після війни.
Цитує Блохіна сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".
"Ніколи не збирався нікуди їхати, я тут народився. Те, що сталося, не вписується в жодні рамки. Коли наді мною літають снаряди, а буквально за 200 метрів згорає будинок, то розумієш, що в цьому житті щось відбувається неправильно.
Вважаю, що агресію Росії, яка зараз відбувається в Україні, треба закінчувати. Думаю, що ми переможемо у цій боротьбі. Життя змінилося дуже серйозно. І не тільки в мене, а мабуть, у всіх людей. Я сказав, що нікуди не поїду і буду тут. І ніколи не покину своє місто.
Напевно, росіяни для мене є. Але Росія як країна – ні. Тому що ця агресія для мене неприйнятна за жодних умов. Думаю, що ми переможемо, інакше не може бути.
Те, що ми відродимося – це сто відсотків. А потім відродиться й футбол. Я не уявляю, щоб у Києві та нашій країні не було футболу. Буде країна, буде футбол, буде життя і все буде гаразд, я в це вірю. Наша країна нікуди не подінеться, я навіть такого не уявляю", - зазначив Блохін.
Олег Блохін: кар'єра і досягнення
- 69-річний Блохін є володарем "Золотого м'яча-1975".
- Він виступав за київське "Динамо", австрійський "Форвертс" і кіпрський "Аріс".
- З "Динамо" Блохін сім разів виграв чемпіонат СРСР, двічі Кубок володарів кубків, один раз - Суперкубок УЄФА, а також завоював ряд інших трофеїв. У складі збірної СРСР двічі ставав бронзовим призером Олімпіади.
- Блохін - рекордсмен за кількістю матчів (112) і голів (42) у складі збірної СРСР. Також він є найкращим бомбардиром в історії "Динамо" (266 голів).
- У ролі тренера Блохін очолював грецькі "Олімпіакос", ПАОК, "Іонікос" й АЕК, збірну України, російський ФК "Москва" та "Динамо" (Київ). Збірну України він вивів до чвертьфіналу ЧС-2006.