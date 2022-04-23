Легенда футболу Олег Блохін сказав, що нікуди їхати не збирається.

Славетний у минулому нападник київського "Динамо" Олег Блохін розповів про своє ставлення до Росії, а також спрогнозував, яким буде вітчизняний футбол після війни.

Цитує Блохіна сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".

"Ніколи не збирався нікуди їхати, я тут народився. Те, що сталося, не вписується в жодні рамки. Коли наді мною літають снаряди, а буквально за 200 метрів згорає будинок, то розумієш, що в цьому житті щось відбувається неправильно.

Вважаю, що агресію Росії, яка зараз відбувається в Україні, треба закінчувати. Думаю, що ми переможемо у цій боротьбі. Життя змінилося дуже серйозно. І не тільки в мене, а мабуть, у всіх людей. Я сказав, що нікуди не поїду і буду тут. І ніколи не покину своє місто.

Напевно, росіяни для мене є. Але Росія як країна – ні. Тому що ця агресія для мене неприйнятна за жодних умов. Думаю, що ми переможемо, інакше не може бути.

Те, що ми відродимося – це сто відсотків. А потім відродиться й футбол. Я не уявляю, щоб у Києві та нашій країні не було футболу. Буде країна, буде футбол, буде життя і все буде гаразд, я в це вірю. Наша країна нікуди не подінеться, я навіть такого не уявляю", - зазначив Блохін.

Олег Блохін: кар'єра і досягнення