Ігор Йовічевіч підбив підсумки першого туру Ліги чемпіонів.

У вівторок, 6 вересня, донецький "Шахтар" в рамках першого туру групового раунду Ліги чемпіонів здобув розгромну перемогу в гостях над "РБ Лейпциг".

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч висловився про перемогу своїх підопічних.

"Вірю в команду з першого дня, коли ми почали працювати. Може, ніхто не чекав такої яскравої перемоги, тому що ми прекрасно знали, проти кого граємо. "Лейпциг" - клуб з репутацією, який по бюджету входить в топ-3 в німецькій Бундеслізі. Клуб дуже потужний, який, можливо, тимчасово проходить через невелику кризу. І ми використовували це. Але заслужили повністю такий результат, тому що грали серцем.

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Коли граєш серцем за країну, за Україну, то виходить так, як сьогодні. Повністю пишаюся командою і можу сказати, що я зараз найщасливіший тренер у світі. Це незабутній дебют. Всі хлопці віддалися повністю, абсолютно всі - і персонал, і всі дали команді свою енергію разом з фанатами, які прийшли нас підтримати на стадіоні, і ми їх відчували весь час. Ця синергія - і є наша міць.

Коли граєш тільки розумом, то ти свідомо вибираєш стратегію, маєш більшу концентрацію, краще реагуєш, можеш підказати якомусь футболістові, що потрібно робити. Тому що все сплановано. Але коли футболіст має талант і починає грати серцем, а ми сьогодні в дебютному матчі грали за країну, за Україну, то це є дуже великим плюсом для нашої команди з ментальної точки зору. І в такий момент ти забуваєш про все, ти з'єднуєшся з матчем і просто літаєш по полю. І вони не були втомленими. Можливо, завтра будуть, але сьогодні у них був такий адреналін, що вони самі просто в шоці від того, як зіграли. Чесно, я щасливий і радий за них, тому що ми показали, що можемо.

Показали рівень, який повинні тримати і цю планку не опускати нижче. Тому що від нас зараз буде вимагатися і далі грати так, що не завжди можливо, тому що це молоді гравці. Але я їм вдячний, я їх дуже люблю, і ми будемо продовжувати працювати далі і скромно йти від матчу до матчу. Це дуже важливо", - наводить слова йовичевича офіційний сайт "Шахтаря".

Зазначимо, що в паралельному матчі цієї групи мадридський "Реал" на виїзді розгромив шотландський "Селтік". Таким чином, після першого туру у "Шахтаря" і "Реала" по три набраних бали.

У наступному турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" в номінально домашньому матчі зіграє проти "Селтіка", а "Реал" в Мадриді прийме "РБ Лейпциг". Матчі заплановані на 14 вересня.

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