Мауро Тассотті назвав ситуацію "дещо дивною".

Італійський асистент Андрія Шевченка Мауро Тассотті заявив, що для нього стало несподіванкою те, що Українська асоціація футболу не стала продовжувати контракт з тренерським штабом.

Про це Тассотті сказав під час прес-конференція, яку зібрав Шевченко.

"Це дещо дивна ситуація. Ми тут працювали стільки років, і ніяких розбіжностей між нами ніколи не було. Ми дуже цінуємо ці відносини", - сказав Тассотті.

"Що стосується контракту, то ми були готові і налаштовані йти вперед. Продовжувати тут. Нам це здавалося абсолютно логічним завершенням останнього періоду роботи. Підготовка до чемпіонату світу. І раптом все сталося таким чином. Це незрозуміло. Я з цього приводу дзвонив Андрію. Можете собі уявити, як ми були розгублені", - підкреслив тренер.

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Відхід Андрія Шевченка зі збірної України

1 серпня Андрій Шевченко опублікував пост в соцмережах, в якому повідомив, що контракт його тренерського штабу підійшов до завершення

Тільки на наступний день УАФ зробила офіційну заяву про відхід тренера. У ній говорилося, що Шевченко і його тренерський штаб підписували контракт до кінця Євро, бо хотіли перейти на клубну роботу.

Тепер же Шевченко заявив, що хотів залишитися в збірній, і продовження контракту було обумовлено: "Була домовленість, що якщо після Євро дві сторони хочуть пролонгувати, тоді контракт продовжується". Однак УАФ не стала продовжувати угоду.

Автор: Антон Дудар