Капітан "Дженоа" Доменіко Крішито висловився про роботу головного тренера генуезців Андрія Шевченка після сенсаційного успіху в матчі з "Аталантою" у 19-му турі чемпіонату Італії.
Цитує 34-річного екс-захисника збірної Італії DAZN.
"Робота під керівництвом Шевченка? Він приніс свої ідеї, прийшов у скрутний момент, і сьогодні ми провели гарний матч. Він попросив нас грати серцем, що ми й зробили", - сказав Доменіко.
"Це важливий результат більше з психологічної точки зору, ніж у боротьбі за виживання. Ми бачимо промінь надії, дорога довга, і ми повинні продовжувати працювати в тому ж дусі", - додав Крішито.
Нагадаємо, що Сергій Ребров поділився своєю думкою про роботу "Шеви" в "Дженоа".
Читайте також"Ми можемо краще": Шевченко підбив підсумки матчу Дженоа - Аталанта
"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У семи матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 2 очки.
- "Дженоа" програв "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0) і "Аталантою" (0:0).
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.