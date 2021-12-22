Генуезці ведуть боротьбу за виживання в Серії А.

Капітан "Дженоа" Доменіко Крішито висловився про роботу головного тренера генуезців Андрія Шевченка після сенсаційного успіху в матчі з "Аталантою" у 19-му турі чемпіонату Італії.

Цитує 34-річного екс-захисника збірної Італії DAZN.

"Робота під керівництвом Шевченка? Він приніс свої ідеї, прийшов у скрутний момент, і сьогодні ми провели гарний матч. Він попросив нас грати серцем, що ми й зробили", - сказав Доменіко.

"Це важливий результат більше з психологічної точки зору, ніж у боротьбі за виживання. Ми бачимо промінь надії, дорога довга, і ми повинні продовжувати працювати в тому ж дусі", - додав Крішито.

Нагадаємо, що Сергій Ребров поділився своєю думкою про роботу "Шеви" в "Дженоа".

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