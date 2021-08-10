Французький топ-клуб платитиме аргентинцю орієнтовно 35 мільйонів євро за сезон.

Феноменальний Ліонель Мессі продовжить свою кар'єру у французькому "Парі Сен-Жермен".

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо в себе у Twitter підтвердив той факт, що великий аргентинець завершив переговори з ПСЖ і підписав угоду на два роки.

34-річний екс-капітан "Барселони" буде заробляти орієнтовно 35 мільйонів євро на рік. У контракті також передбачена можливість продовження співпраці до кінця сезону 2023/24.

За версією джерела, Ліонель вже вилетів до Парижу на офіційну презентацію.

Ліонель Мессі: відхід з "Барселони"

25 серпня минулого року Мессі проінформував "Барселону" про бажання розірвати контракт в односторонньому порядку. Аргентинець вважав, що може скористатися відповідним пунктом у контракті. Однак керівництво "Барселони" не відпустило гравця, а Мессі не став йти до суду проти рідного клубу.

Після завершення минулого сезону Мессі став вільним агентом. Сторони прагнули підписати новий контракт, але через те, що "Барселона" не вписується в ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату Іспанії, угода була заблокована.

Президент "Барселони" Жоан Лапорта назвав причини, через які не вдалося підписати новий контракт з Мессі.

Всього аргентинець зіграв за каталонців 778 матчів, забив 672 голи і віддав 305 гольових передач. Ліонель 10 разів виграв з "Барсою" чемпіонат Іспанії, сім разів Кубок і 8 разів Суперкубок Іспанії, чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів. Мессі володар шести "Золотих м'ячів".

Автор: Артем Будрін