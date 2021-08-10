Феноменальний Ліонель Мессі продовжить свою кар'єру у французькому "Парі Сен-Жермен".
Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо в себе у Twitter підтвердив той факт, що великий аргентинець завершив переговори з ПСЖ і підписав угоду на два роки.
34-річний екс-капітан "Барселони" буде заробляти орієнтовно 35 мільйонів євро на рік. У контракті також передбачена можливість продовження співпраці до кінця сезону 2023/24.
За версією джерела, Ліонель вже вилетів до Парижу на офіційну презентацію.
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Ліонель Мессі: відхід з "Барселони"
- 25 серпня минулого року Мессі проінформував "Барселону" про бажання розірвати контракт в односторонньому порядку. Аргентинець вважав, що може скористатися відповідним пунктом у контракті. Однак керівництво "Барселони" не відпустило гравця, а Мессі не став йти до суду проти рідного клубу.
- Після завершення минулого сезону Мессі став вільним агентом. Сторони прагнули підписати новий контракт, але через те, що "Барселона" не вписується в ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату Іспанії, угода була заблокована.
- Президент "Барселони" Жоан Лапорта назвав причини, через які не вдалося підписати новий контракт з Мессі.
Всього аргентинець зіграв за каталонців 778 матчів, забив 672 голи і віддав 305 гольових передач. Ліонель 10 разів виграв з "Барсою" чемпіонат Іспанії, сім разів Кубок і 8 разів Суперкубок Іспанії, чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів. Мессі володар шести "Золотих м'ячів".