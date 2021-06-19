Все вирішив єдиний забитий м'яч в дебюті зустрічі.

Збірна Аргентини провела свій другий поєдинок на Кубку Америки-2021, який проходить у Бразилії.

Після втрати очок у стартовому турі, аргентинці змогли здобути першу звитягу на турнірі.

На 13-й хвилині гри Лео Мессі віддав гольовий пас на Гвідо Родрігеса, а той переправив м'яча у сітку воріт.

Аргентина - Уругвай - 1:0

Гол: Гвідо Родрігес, 13

Аргентина: Е. Мартінес, Отаменді, Акунья, Ромеро, Моліна, де Пауль (Пеццела, 90+3), Ло Чельсо (Паласіос, 52), Г. Родрігес, Мессі, Л.Х.Мартінес (Корреа, 52), Гонсалес (Ді Марія, 70)

Уругвай: Муслера, Годін, Хіменес, Д. Гонсалес (Торрес, 70), Вінья, Торрейра (Весіно, 64), Де ла Крус (Окампо, 65), Вальверде (Горріаран, 84), Бентанкур (Нандес, 46), Суарес, Кавані

Відеоогляд матчу від MEGOGO.

В іншому матчі ігрового дня в групі B Чилі з рахунком 1:0 здолав Болівію.

Кубок Америки-2021: що потрібно знати

Турнір повинен був пройти торік, але через пандемію коронавірусу був перенесений на 2021 рік.

Спочатку Кубок Америки повинні були спільно прийняти Аргентина і Колумбія, але через ситуацію з коронавірусом і протестів він був перенесений до Бразилії.

На Кубку Америки також повинні були зіграти дві запрошені команди з Азії - Катар і Австралія. Але через перенесення турніру і накладки з матчами відбору на ЧС-2022 вони відмовилися від участі.

У групі A виступають Бразилія, Колумбія, Перу, Еквадор і Венесуела. У групі B - Аргентина, Болівія, Чилі, Уругвай і Парагвай. У плей-офф вийдуть по чотири найкращі команди з кожної групи.

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Автор: Артем Будрін