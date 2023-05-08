"Аль-Хіляль" пропонує Ліонелю Мессі контракт із захмарною зарплатою в 400 мільйонів євро на рік.

Форвард збірної Аргентини і французького "ПСЖ" покине столицю Франції заради того, щоб продовжити кар'єру в клубі з Ер-Ріяда, повідомляє El Chiringuito TV.

За інформацією видання, аргентинець вже погодив умови нового контракту. Разом з ним в саудівський клуб можуть перейти його партнери по "Барселоні" Жорді Альба і Серхіо Бускетс - "Аль-Хілаль" зробив їм пропозиції, щоб переконати Мессі приєднається до команди. За попередньою інформацією, контракт Бускетса буде розрахований на два роки.

Крім того, клуб планує направити пропозицію партнеру Мессі по "ПСЖ" Марко Верратті.

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В даний час Мессі лідирує в списку фаворитів на завоювання "Золотого м'яча". Місця в першій таройці також займають Ерлінг Холанд і Кіліан Мбаппе.

У поточному сезоні Месії провів за ПСЖ 28 матчів у Лізі 1 і забив 15 голів, і його контракт закінчиться в кінці сезону.

За інформацією ЗМІ, "Аль-Хіляль" пропонує Ліонелю Мессі контракт із захмарною зарплатою в 400 мільйонів євро на рік, яка стане рекордною в історії світового футболу.

Якщо Мессі перейде в" Аль-Хіляль", то виступатиме в одному чемпіонаті з Кріштіану Роналду. Португалець цієї зими перебрався в саудівський "Аль-Наср".

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