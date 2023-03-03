Аргентинський нападник вирішив продовжити виступати в Європі.

Нападник ПСЖ і збірної Аргентини Ліонель Мессі прийняв рішення щодо свого майбутнього.

Як повідомляє видання Sport.es, 35-річний аргентинець вважає, що все ще здатний показувати себе на високому рівні і тому виступатиме в одному з європейських чемпіонатів.

Таким чином, можливий перехід Мессі в американський "Інтер Майамі", аргентинський "Ньюеллс Олд Бойз" або Саудівську Аравію, які фігурували в ЗМІ останнім часом, на даний момент виключений.

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Очікується, що аргентинець підпише новий контракт з ПСЖ. Сторони обговорюють два варіанти. Один з них - однорічний контракт, а інший - однорічний контракт з можливістю продовження.

Також не виключається варіант з поверненням Мессі в "Барселону". За інформацією ЗМІ, Хорхе Мессі, батько і агент Ліонеля, особисто веде переговори з президентом каталонського клубу Жоаном Лапортою, а гравець спілкується з Хаві.

Нагадаємо, Мессі виступає за ПСЖ з 2021 року. Його чинний контракт з французьким клубом закінчується в кінці поточного сезону.

У нинішньому сезоні аргентинський форвард зіграв 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 17 голів і зробив 16 результативних передач.

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