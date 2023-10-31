Холанд і Мбаппе, на думку Мессі, розпочнуть нову епоху.

Нападник "Інтера" Маямі Ліонель Мессі поділився думками про форвардів Ерлінга Холанда та Кіліана Мбаппе, які стали відповідно 2-м та 3-м у голосуванні за "Золотий м’яч".

"Вони обидва - екстраординарні гравці. Я провів два роки в одному клубі з Кіліаном. Знаю, що в нього величезний талант. Він ще дуже молодий. Вони обидва ще молоді. У майбутньому ми зустрінемо їх тут знову. У Голанда також видатна кар'єра. Я переконаний, що вони також дуже скоро стануть володарями "Золотого м'яча", - сказав Мессі на церемонії вручення "Золотого м'яча".

Ліонель Мессі виграв свій восьмий "Золотий м'яч"

У понеділок, 30 жовтня, в паризькому театрі "Шатле" відбулася 67-а урочиста церемонія вручення "Золотого м'яча-2023" - призу найкращому футболістові світу від журналу France Football.

Відео дня

Нагороду отримав нападник збірної Аргентини та американського клубу "Інтер Маямі" Ліонель Мессі. У боротьбі за нагороду аргентинець випередив Ерлінга Холанда і Кіліана Мбаппе.

Це восьмий "Золотий м'яч" у кар'єрі Мессі. Раніше він отримував цей приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 і 2021 роках. Це найкращий показник в історії футболу. У Кріштіану Роналду п'ять подібних нагород.

Вас також можуть зацікавити новини: