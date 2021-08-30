Аргентинський геній вийшов на заміну в другому таймі замість Неймара.

Ліонель Мессі дебютував у складі "Парі Сен-Жермен". 34-річний аргентинець розпочав поєдинок проти "Реймсу" на лаві запасних, але на 66-й хвилині вийшов на заміну.

Лео замінив свого колишнього напарника по "Барселоні" Неймара. Мессі не змінив рахунок на табло: ще до його появи дубль оформив Кіліан Мбаппе і цього парижанам вистачило для перемоги.

Чемпіонат Франції. 4-й тур

"Реймс" - ПСЖ - 0:2

Голи: Мбаппе, 16, 63

ПСЖ: Навас, Хакімі, Маркіньос, Керер, Діалло (Кімпембе, 75), Вейналдум (Еррера, 66), Гує, Верратті (Паредес, 75), Ді Марія (Дракслер, 81), Неймар (Мессі, 66), Мбаппе

Відео огляд поєдинку від медіасервісу MEGOGO.

Ліонель Мессі: трансфер в ПСЖ

У літнє міжсезоння Мессі став вільним агентом. Він планував продовжити контракт з "Барселоною", проте сторонам не вдалося укласти угоду через те, що "Барселона" не вписується в ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату Іспанії.

5 серпня "Барселона" оголосила про відхід Мессі.

10 серпня Мессі підписав контракт з ПСЖ за схемою "2+1". Він виступатиме під №30.

За неофіційною інформацією, він отримуватиме 35 мільйонів євро на рік.

Автор: Артем Будрін